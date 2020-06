Thomas Meunier weigert contractverlenging van twee maanden bij PSG: Rode Duivel komt niet meer uit in Champions League

Thomas Meunier vertrekt op 30 juni definitief bij PSG. Het was al geweten dat de Rode Duivel weg moest bij de Franse gigant, maar nu heeft Meunier volgens het Franse RMC Sport ook een korte contractverlenging geweigerd. Volgens RMC Sport zou ook Edinson Cavani zou dat voorstel geweigerd hebben, waardoor beide spelers niet meer kunnen uitkomen voor PSG in de resterende Champions League-campagne. Meunier lijkt intussen nog steeds op weg naar Borussia Dortmund.

Het was eerder al bekendgemaakt dat Meunier en Cavani, net als de Braziliaan Thiago Silva, PSG zouden verlaten deze zomer. De spelers kregen wel een voorstel om hun contract voor korte tijd te verlengen, om zo de Champions League-campagne van het huidige seizoen te vervolledigen. Die wordt door de uitbraak van het coronavirus dit jaar uitzonderlijk in augustus afgewerkt. Meunier en Cavani hebben dat aanbod geweigerd, zo bericht RMC Sport.

Beide spelers zullen de club dus verlaten op 30 juni, waardoor PSG niet meer op hen kan rekenen in hun poging om de Champions League te winnen. De Franse landskampioen kwalificeerde zich net voor de uitbraak van het coronavirus voor de kwartfinales. Dat was de Parijzenaars niet meer gelukt sinds het seizoen 2015-2016: de voorbije drie seizoenen strandden ze steeds in de achtste finales van het kampioenenbal.

Naar Dortmund?

De algemene verwachting is dat Meunier na 4 seizoenen bij PSG zal tekenen bij Borussia Dortmund, de kersverse vicekampioen van de Bundesliga. Meunier zou al een persoonlijk akkoord hebben met de club en zou later deze maand voorgesteld worden. Bij Dortmund zou hij landgenoten en collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard terugvinden. Ironisch genoeg was Dortmund ook het team dat begin maart door PSG werd uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League.