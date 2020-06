Antwerp versterkt zich met Rode Duivel Birger Verstraete

Antwerp heeft zich versterkt met Birger Verstraete. De 26-jarige middenvelder wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse Keulen. De Great Old bedong ook een aankoopoptie.

De middenvelder, die in 2018 debuteerde als Rode Duivel, zat op een zijspoor bij FC Köln en zocht meer speelgelegenheid. Die krijgt hij in Antwerpen, waar hij naar alle waarschijnlijkheid Steven Defour zal vervangen, van wie het contract (nog?) niet verlengd werd. “Belgisch international, voormalig sleutelspeler bij Gent en een goeie mentaliteit. ­Élke topclub wil zo ­iemand. Als je Verstraete aan ­Anderlecht of Club Brugge zou voorleggen, ken ik het antwoord al”, liet Antwerp-trainer Ivan Leko vrijdag al optekenen.

Verstraete, een jeugdproduct van Club Brugge, werd vorige zomer nog maar door de Bundesliga-club weggekocht bij AA Gent voor zo’n 4 miljoen euro. De Oostendenaar tekende er voor vier jaar en begon aan het seizoen als titularis. Een meniscusblessure in september kostte hem echter anderhalve maand. Bovendien werden kort na zijn herstel trainer Achim Beierlotzer én technisch directeur Armin Veh op straat gezet, uitgerekend de mensen die op zijn komst hadden aangedrongen.

Met de komst van Horst Heldt als TD, maar vooral Markus Gisdol als coach, slonken de speelkansen van Verstraete. Onder Gisdol wordt een meer Engelse speelstijl gepredikt met veel lange ballen, en dat is niet bepaald op zijn lijf geschreven. Sinds november stond hij nog maar drie keer aan de aftrap.