Frankrijk laat 5.000 fans toe in voetbalstadions: “Zoveel mensen bijeen, dat is ‘not done’”

Frankrijk wordt het eerste Europese land waar weer voetbalfans het stadion in mogen tijdens wedstrijden. Vanaf 11 juli mogen 5.000 mensen de matchen bijwonen, en volgens de overheid kan het aantal nog omhoog als alles goed gaat. Epidemioloog Pierre Van Damme zet daar in VTM Nieuws vraagtekens achter. “Dat is not done, zoveel mensen in een stadion.”

De Franse regering stelt een positieve evolutie vast in de strijd tegen het coronavirus, en daarom worden enkele maatregelen versoepeld. Dat werd zaterdag meegedeeld. Zo mogen Fransen weer in groep sporten vanaf maandag.

Maar dé dag waar de Fransen naar zullen uitkijken, is 11 juli. Op die dag komt een einde aan de op 24 maart afgekondigde noodtoestand, en gaan de renbanen, theaters en voetbalstadions weer open. “Op voorwaarde dat iedereen waakzaam blijft”, klinkt het bij de overheid.

Voetbalfans toegelaten

De Franse voetbalclubs mogen in eerste instantie 5.000 fans binnenlaten in het stadion. De overheid gelooft erin dat het aantal fans in het stadion in de loop van de zomer al verhoogd zal kunnen worden. Maar voor epidemioloog Pierre Van Damme klinkt dat niet als een goed idee. Integendeel zelfs, zegt hij zaterdagavond in VTM Nieuws.

“Dit is eigenlijk not done”, zegt Van Damme. “Het is tegen alle principes van de afstandsregel en van het gezond verstand. We proberen in Europa land per land een gigantische inspanning te leveren door te versoepelen, maar wel met een aantal maatregelen. Als we die inspanning vragen aan mensen in België of in Nederland, dan verwachten we dat het bijna van elke Europeaan verwacht wordt. Zomaar 5.000 mensen in een stadion toelaten, ik denk dat zoiets te gek is.”

Gigantisch veel

In België zal het volgens Van Damme dus niet meteen zo ver komen. “We kunnen op zoek gaan naar creatieve oplossingen waarbij we de gouden regels vooropstellen. Maar zomaar 5.000 mensen toelaten… Stel je eens voor dat daar enkele besmette mensen zonder symptomen tussen zitten,we weten dat het kan. Hoe ga je achteraf aan contactopsporing doen? We moeten dat altijd ook bekijken vanuit het standpunt van contactopsporing, om het heel snel te kunnen indijken. En dan is 5.000 man toch gigantisch veel.”

In ons land worden vanaf 1 juni maximaal 200 fans naar een voetbalwedstrijd gaan. Snel moeten we daar geen verandering in verwachten, denkt Van Damme. “We gaan dat telkens moeten evalueren. Ik zou het liefst hebben dat het mondjesmaat gebeurt.”