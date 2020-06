IJssalon uit Napels geniet na van bekerwinst tegen Juventus: “CR7-ijs enkel beschikbaar in hoorntje, want er is geen beker”

Napoli verschalkte eerder deze week landskampioen Juventus in de finale van de Coppa Italia, de Italiaanse beker. In Napels genieten ze nog volop na van die overwinning, en de eigenaar van een lokaal ijssalon pakte zelfs uit met een ludieke grap. Hij presenteerde er de smaak genaamd ‘CR7’ met een bijhorend bordje waarop te lezen viel dat de smaak enkel in hoorntjes te verkrijgen is. “Omdat er geen coppa (beker, nvdr.) is.”