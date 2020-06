Wolverhampton van Leander Dendoncker klopt West Ham United

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdag een 0-2 zege geboekt bij West Ham United op de 30e speeldag in de Premier League. Raul Jimenez (73.) en Pedro Neto (84.) troffen raak in het slot van de wedstrijd. Leander Dendoncker werd in de 64e minuut naar de kant gehaald bij Wolverhampton.

Wolverhampton is momenteel zesde in de stand met 46 punten. Het team van Nuno Espirito Santo mag nog dromen van de Champions League, want nummer vier Chelsea telt slechts twee punten meer. De Blues gaan zondag nog op bezoek bij Aston Villa. De eerste vier krijgen een Champions League-ticket. Voor nummer twee Manchester City dreigt echter een sanctie van twee jaar zonder Europees voetbal vanwege inbreuken op het Financial Fair Play-reglement. De Citizens tekenden wel beroep aan bij het TAS tegen deze straf. West Ham United is als 17e verwikkeld in de degradatiestrijd.