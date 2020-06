Staat op uw smartphone ook plots een optie om blootstelling aan Covid-19 te volgen? Neen, dit is niet de contact tracing app

In alle stilte hebben Apple en Google instellingen toegevoegd aan hun besturingssystemen die het mogelijk maken om je blootstelling aan personen met Covid-19 te monitoren. Op sociale media duiken berichten op van mensen die ongerust zijn om hun privacy, maar dat is onterecht: de nieuwe instellingen doen niets zolang er geen contact tracing-app geïnstalleerd is.

‘Blootstellingsmeldingen voor Covid-19’, duikt plots op in de app van Google op Android-smartphones. Op iPhones vind je onder instellingen > privacy > gezondheid ook plots de optie ‘Blootstelling aan Covid-19’. In die menu’s kun je toestemming geven om je doen en laten te volgen om zo in kaart te brengen bij wie je dichter dan anderhalve meter in de buurt gekomen bent. Maar, zo benadrukken zowel Apple als Google, de instelling aan zetten heeft op dit moment geen enkel effect.

Gunst van Apple en Google

Wat doen die instellingen dan wel? Ze spelen een essentiële rol in het toekomstige gebruik van contact tracing-apps. Dat zijn apps die via Bluetooth zullen bijhouden bij wie je te dicht in de buurt komt. Je toestel slaat dan het anonieme toestelnummer van die persoon op, en als bij een van de twee een besmetting vastgesteld wordt kan de andere persoon daar - anoniem - van op de hoogte gebracht worden.

Die apps worden gezien als een essentieel element om een tweede Covid-19-golf te vermijden. De ontwikkelaars van de apps kunnen gebruikmaken van de technologie van Apple en Google - zie het als een gunst van de technologiereuzen aan overheden in de hele wereld - om het efficiënt te laten werken. Als ons land dus ooit een dergelijke app zou hebben, dan installeer je die en geef je die via bovengenoemde instellingen de toestemming om die te gebruiken.

Hoe zit dat in België?

Maar een dergelijke app bestaat in ons land, net als in de meeste andere landen, nog niet. Op 12 juni gaf de Vlaamse regering wel groen licht, en volgens Wouter Beke zou de app er na de zomer moeten zijn.