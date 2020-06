Roosdaal -

Zaterdagavond rond 20.30 uur is in de Dender ter hoogte van de Nieuwe Kaai in Roosdaal een lijk aangetroffen. Dat is vernomen bij de brandweer. Maar die verwijst, net als de woordvoerder van de lokale politie, voor meer informatie naar het parket van Halle-Vilvoorde. Daar was zaterdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.