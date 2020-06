Ook Serie A hervat na meer dan drie maanden onderbreking: Torino-Parma levert geen winnaar op

De Serie A heeft zich zaterdag opnieuw op gang getrokken na de corona-onderbreking van meer dan 100 dagen. Het duel Torino-Parma eindigde op 1-1.

Voor de wedstrijd hielden de spelers en de scheidsrechters een minuut stilte ter nagedachtenis van diegenen die overleden zijn aan COVID-19. In Italië kostte het coronavirus meer dan 34.000 mensen het leven. Op het shirt van de spelers van Torino stond de boodschap: “Bedankt aan al onze helden”.

Nicolas N’Koulou bracht Torino na een kwartier op voorsprong. In de 31e minuut bracht Juraj Kucka Parma langszij. Drie minuten na de pauze kreeg aanvoerder Andrea Belotti vanaf de strafschopstip de kans om Torino weer op voorsprong te brengen, maar hij miste.

In de stand is Torino 15e met 28 punten. Parma staat op de zevende plaats met 36 punten.

Italië is het vierde grote Europese voetballand dat zijn competitie achter gesloten deuren hervat, na eerder Duitsland, Spanje en Engeland. De voorbije week werd al gevoetbald in de laars van Europa voor het slot van de Coppa Italia, woensdag gewonnen door het Napoli van Dries Mertens. Dit weekend worden in de Serie A de resterende duels van de 25e speeldag afgewerkt. Maandag wordt de 27e speeldag aangesneden. Op 2 augustus is de 38e en laatste speeldag voorzien. Er zal zowel in het weekend als tijdens de week gevoetbald worden. Het merendeel van de Serie A-duels zal ‘s avonds worden afgewerkt, om zo de warmste uren van de dag te vermijden.