“Er is maar één conclusie mogelijk: Nederland en België hebben zitten slapen en zich letterlijk laten regeren door angst”

Als het er echt op aankomt, blijkt pas hoe verenigd Europa nu werkelijk is. Er hoeft maar een wolk corona langs te waaien en iedereen kruipt snel in zijn eigen hut. Dat is – het zal eens niet – het duidelijkst te zien in de voetbal­wereld. Een bedrijfstak die, als het er echt op aankomt, lijkt te worden geleid door wilsonbekwamen, vroegtijdige schoolverlaters, narcisten en graaiers.