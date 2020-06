Trump kondigt minder coronatests aan bij bijeenkomst waarbij hij zijn “krijgers” toespreekt

De Amerikaanse president Donald Trump houdt zaterdagavond zijn eerste grote verkiezingsbijeenkomst sinds het uitbreken van de corona-epidemie. Hij werd in Tulsa, in de staat Oklahoma, opgewacht door duizenden aanhangers die hem begroetten door “USA, USA, USA” te roepen. Trump bedankte ook de “krijgers” die naar de bijeenkomst waren afgezakt. De opkomst voor de campagnemeeting ligt wel lager dan verwacht.

“Jullie zijn krijgers”, zo riep de Amerikaanse president de duizenden toeschouwers toe. Hij stelde dat de media geprobeerd hebben om met “fake news” en “negatieve berichten” mensen weg te jagen van de campagnebijeenkomst. “Maar de stille meerderheid is sterker dan ooit tevoren”, klonk het nog.

Minder coronatests

Tijdens de bijeenkomst verklaarde hij ook dat hij aan de gezondheidsdiensten gevraagd heeft minder tests op het coronavirus uit te voeren, om te vermijden dat het aantal bevestigde besmettingen snel zou blijven oplopen.

Trump noemde de coronatests “een mes dat langs twee kanten snijdt”. “Wanneer je in die mate tests uitvoert, dan zal je mensen vinden, dan zal je meer gevallen vinden. Dus ik heb tegen mijn mensen gezegd ‘doe het wat kalmer aan met de tests, alstublieft’”, zo verklaarde Trump. De uitspraak van de president werd op applaus onthaald.

Tijdens zijn toespraak gebruikte Trump ook de term “kung flu” om naar COVID-19 te verwijzen. Daarmee doelde hij op het feit dat de ziekte eind vorig jaar voor het eerst was opgedoken in de Chinese stad Wuhan. Enkele maanden geleden had Trump al kritiek gekregen omdat hij het nieuwe coronavirus het “Chinees virus” had genoemd.

Weinig volk

De bijeenkomst in Tulsa werd bijgewoond door duizenden mensen. Maar in de bovenste rijen van het Tulsa BOK Center, dat plaats biedt aan 19.000 toeschouwers, waren er nog heel wat lege zitjes.

Het campagneteam van Trump heeft toegegeven dat de opkomst onder de verwachtingen ligt, wegens het gedrag van “radicale manifestanten” en de “apocalyptische mediaberichten”.