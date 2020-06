Man op straat vermoord in Maasmechelen

Maasmechelen - In Eisden, een deelgemeente van Maasmechelen, is zaterdagavond omstreeks 22 uur 30 een man gestoken met een mes. De man liep verwondingen op in de borst en overleed later in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart.

Op de Oude Baan is zaterdagavond een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Er is nog geen duidelijkheid over de omstandigheden maar het slachtoffer werd in een auto overgebracht naar het ziekenhuis na het incident. Hij overleed op vannacht in het ziekenhuis van Genk.

Waarom de man werd neergestoken is nog niet duidelijk. Het labo en het parket kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het incident te onderzoeken.