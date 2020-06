Rallywagen belandt in gracht en brandt uit

De wagen belandde ondersteboven in de gracht Foto: smk

Vleteren - In Westvleteren belandde zaterdagnacht een rallywagen in de gracht. Kort daarna vatte de wagen vuur.

De 34-jarige chauffeur reed met overdreven snelheid rond en vloog uiteindelijk rond 23 uur uit de bocht in de Kraaistraat in Westvleteren. De BMW3-reeks belandde ondersteboven in de gracht. De man en zijn vrouwelijke passagier zaten enige tijd gekneld maar konden zichzelf uiteindelijk bevrijden.

Niets te vroeg, want kort daarna vatte de wagen vuur. De vlam was kilometers ver te zien. De brandweer van Poperinge kreeg de brand snel onder controle. Beide inzittenden kregen de eerste zorgen van het MUG-team. Ze werden overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis.

De man is alvast voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. Verder onderzoek volgt.