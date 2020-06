Ter ere van de 38ste verjaardag van prins William heeft het Britse koningshuis zaterdagavond een nieuwe foto gedeeld.

Foto: REUTERS

Net zoals eerdere foto’s die door het hof zijn vrijgegeven van George, Charlotte en Louis, is ook dit plaatje geschoten door Catherine.

Hoewel het op Williams verjaardag ook Vaderdag is, zou hij volgens roalty-experts zijn eigen vader prins Charles niet kunnen zien, omdat deze momenteel in lockdown in Schotland verblijft.