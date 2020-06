Schermutselingen bij quarantaineflat met 700 mensen in Duitse Göttingen

De politie in het Duitse Göttingen heeft dit weekend de grootste moeite gehad om de quarantaine van een compleet flatgebouw te handhaven. In het gebouw zijn ongeveer 700 mensen geïsoleerd nadat bij bijna 120 bewoners het coronavirus was vastgesteld.

Alle 700 bewoners van het gebouw werden vorige week in quarantaine geplaatst vanwege een uitbraak van het coronavirus in het complex. De gemeente nam het besluit nadat meer dan 100 mensen positief hadden getest op het longvirus. Volgens de autoriteiten hebben leden van meerdere huishoudens tijdens privéfeesten in mei de hygiëne- en afstandsregels overtreden.

Zaterdag probeerden ongeveer 100 bewoners uit te breken, aldus lokale media. Ze probeerden door het hek te komen dat rond het pand is neergezet en raakten daarbij slaags met de politie. Enkele politiemensen raakten daardoor gewond. De politie werd bekogeld met stukken metaal en vuurwerk. In de loop van de avond werd het weer rustig.