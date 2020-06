“Ik heb veel geluk gehad”: Antwerps meisje kruipt door het oog van de naald bij ongeval

Schilde -

De 13-jarige Paulien uit ’s Gravenwezel (Schilde) is vrijdag door een wagen gegrepen toen ze naar school fietste. Het ongeval gebeurde vlak aan het Heilig Hart Van Maria-Instituut, aan de Moerstraat. De directie en het oudercomité willen een zebrapad aan hun school. Het gemeentebestuur heeft ingestemd, maar het zebrapad is er nooit gekomen. Nu is het geduld van het oudercomité op. Ze vrezen dat er nog slachtoffers gaan vallen.