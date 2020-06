Atlético Madrid verslaat Real Valladolid met kleinste verschil

Atlético Madrid, met invaller Yannick Carrasco, heeft zaterdag Real Valladolid met 1-0 geklopt op de 30e speeldag in La Liga.

Victor Vitolo lukte in de 82e minuut de enige treffer van de partij. Op hoekschop sloeg Valladolid-doelman Caro naast de bal, die via Diego Costa bij Vitolo belandde. De middenvelder knikte het leer vervolgens binnen. Atlético-coach Diego Simeone liet Carrasco in de 57e minuut invallen.

Los Colchoneros komen zo naast Sevilla, dat vrijdag 0-0 gelijkspeelde tegen koploper Barcelona, op de derde plaats terecht. Beide teams tellen 52 punten.

Het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard kan zondag (22u) mits een zege bij het Real Sociedad van Adnan Januzaj op gelijke hoogte komen met Barça, aan de leiding met 65 punten.