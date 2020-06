De beloftevolle doelman Kjell Peersman (16) heeft zijn eerste contract bij het Nederlandse PSV ondertekend. De opgeschoten Antwerpenaar (1m90) zette zijn krabbel onder een verbintenis tot de zomer van 2023.

Peersman werd in 2014 gescout voor PSV, waar hij in U11-lichting begon. Het afgelopen seizoen maakte Peersman zijn opwachting in PSV O17. Ook debuteerde hij voor de nationale ploeg onder 17 jaar.