Geen publiek, wel (de gemaskerde) Mogi Bayat in de tribune in de Premier League: “Toch wel heel opmerkelijk”

Een opvallende gast gisteren in de tribune tijdens de wedstrijd tussen Watford FC en Leicester City. Naast Gino Pozzo, de grote baas van de thuisploeg, zat niemand minder dan Mogi Bayat.

De Premier League is deze week weer op gang geschoten, maar publiek is voorlopig niet welkom in de Engelse voetbalstadions. Toch vond Bayat, met mondmasker, zijn weg naar een zitje in het Vicarage Road Stadium. Bij Play Sports vermoedden ze dat de makelaar een uitnodiging kreeg van de club waar Bayat een goed contact mee heeft.

Wat Mogi mag, mag niet iedereen...???? pic.twitter.com/JFkPNIVt4M — Play Sports (@playsports) June 21, 2020

De wedstrijd tussen Leicester City en Watford eindigde op 1-1 na twee late goals. Bij de bezoekers ontbrak de geblesseerde Dennis Praet (kuit). Youri Tielemans stond wel in de basis en kreeg in de 40e minuut geel onder de neus geduwd. Watford kwam helemaal in het slot van een kansarme eerste helft nog dicht bij de 1-0 maar Christian Kabasele en zijn teamgenoot Pereyra liepen elkaar voor de voeten en konden niet afwerken.

Na de koffie waren er meer kansen maar de 0-0 bleef op het bord. Een kwartier voor tijd mocht Tielemans gaan rusten. In 90e minuut leek Leicester alsnog de volle buit te pakken na een knap schot van Chilwell, maar in de toegevoegde tijd maakte Dawson er met een omhaal nog 1-1 van.

In het klassement verstevigt Leicester met 54 punten zijn derde plaats. Manchester City telt als nummer twee zes punten meer. Kevin De Bruyne en co ontvangen maandagavond Burnley. Watford (28 ptn) wipt over West Ham naar de zestiende plaats, net boven de degradatiezone.