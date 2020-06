Op tientallen planeten in ons melkwegstelsel is leven (theoretisch) mogelijk

Ze hebben vloeibaar water en energie, waardoor NASA-wetenschappers denken dat tientallen onderzochte exoplaneten aan de voorwaarden voldoen voor het ontstaan van leven zoals wij het kennen. Dat meldt NASA in een persbericht. Deze nieuwe bevindingen kunnen als leidraad dienen om met de volgende generatie telescopen op zoek te gaan naar planeten waar leven mogelijk is.

Zou er op een van de 4.000 bekende exoplaneten leven kunnen zijn? Dat is de vraag die planeetwetenschapper Lynnae Quick zich enkele jaren geleden af vroeg. Die planeten, of andere planeten buiten ons zonnestelsel, kunnen lijken op de met water bedekte manen rond Jupiter of Saturnus. En zouden dus een stukje van de puzzle kunnen zijn in NASA’s zoektocht naar leven elders dan op onze aarde.

“Door de waterpluimen op de Saturnusmaan Encladus en op Jupiter’s maan Europa, kunnen we zien dat er ondergrondse oceanen zijn onder het ijs. En er is energie die de waterpluimen aandrijft. Dat zijn twee vereisten voor het leven zoals we ze kennen”, zegt Quick, Planetaire wetenschapper die tevens gespecialiseerd is in vulkanisme en oceaanwerelden. “Dus als we denken dat deze plaatsen mogelijk bewoonbaar zijn, zijn misschien grotere versies in andere planetaire systemen ook bewoonbaar.”

Verborgen oceanen

Quick besloot te onderzoeken of er -hypothetisch gezien- planeten zijn die vergelijkbaar zijn met Europa en Encladus in ons Melkwegstelsel. En zijn die planeten dan ook geologisch actief genoeg om waterpluimen door het oppervlak te schieten die op een dag door telescopen gedetecteerd kunnen worden? Met een wiskundige analyse bestudeerde Quick een tiental exoplaneten. Ze ontdekte dat meer dan een kwart van die planeten oceaanwerelden zouden kunnen zijn. Een meerderheid van die planeten zouden oceanen kunnen herbergen onder een laag van ijs, net als dat bij Europa en Encladus het geval is. Bovendien zouden veel van deze planeten nog meer energie kunnen afgeven dan Europa en Encladus.

Wetenschappers zouden op een dag de voorspellingen van Quick kunnen testen door de warmte van een exoplaneet te meten of door vulkaan- of cryovulkanische uitbarstingen te detecteren. Maar voorlopig kunnen wetenschappers nog maar weinig van die exoplaneten in detail zien. Helaas zijn ze te ver weg en zijn ze moeilijk te zien door het licht van hun sterren. Maar de nieuwe informatie en onze kennis van het zonnestelsel kan wel helpen om zich de omstandigheden proberen voor te stellen die de exoplaneet al dan niet leefbaar zouden kunnen maken.

Om naar mogelijke oceaanwerelden te zoeken, selecteerde het team van Quick 53 exoplaneten met afmetingen die het meest op de aarde lijken, hoewel ze tot acht keer meer massa zouden kunnen hebben. Wetenschappers gaan ervan uit dat planeten van deze omvang steviger zijn dan gasvormig en dus eerder vloeibaar water op of onder hun oppervlak hebben. Er zijn nog minstens 30 planeten ontdekt die aan deze parameters voldoen sinds Quick en haar collega’s hun studie in 2017 begonnen, maar deze werden niet opgenomen in de analyse, die op 18 juni werd gepubliceerd in het tijdschrift Publications of the Astronomical Society of the Pacific.