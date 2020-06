Burgemeester Dirk De fauw spreekt vanop zijn ziekbed: “Zwaar ontgoocheld in iemand die ik al vijftien jaar help. En wiens leven ik ooit heb gered”

Brugge -

Een snijwonde van veertien centimeter én 24 hechtingen. De Brugse burgemeester Dirk De fauw (62) beseft dat hij zaterdag aan de dood is ontsnapt. “Een halve centimeter dieper in de hals en ik was er niet meer.” De fauw kon zelf nog de coördinaten van zijn aanvaller doorgeven: de bus richting Torhout. Een helder motief voor de moordpoging lijkt er niet te zijn. “Ik ben al vijftien jaar zijn bewindvoerder en heb hem al meermaals verdedigd na tal van stommiteiten, maar niets wees op enige spanning.”