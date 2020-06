Politie moet optreden tegen feestvierende jongeren in Brussel

Brussel / Elsene - Zaterdagnacht vond op het Flageyplein in Brussel een massabijeenkomst plaats. Op de video’s die de ronde doen op sociale media is te zien hoe honderden mensen dicht bij elkaar stonden te dansen. De politie ging ter plaatse om de mensen uit elkaar te halen, maar het feestje werd gewoon verplaatst naar andere plaatsen in de buurt.

“Vannacht hebben we vastgesteld dat er enorm veel mensen aanwezig waren op het Flageyplein. We spreken van enkele honderden”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere aan de VRT. “We zijn tussenbeide gekomen en hebben de mensen gevraagd om de plaats te verlaten. Dat was niet evident, want het was duidelijk dat ze zin hadden om ter plaatse te blijven en met elkaar te zingen en te dansen.” Op het Heilig Kruisplein in Elsene, een plek dat heel populair is bij jongeren, hebben cafégangers zich na het sluitingsuur van de cafés verzameld om het feest daar verder te zetten. De Brusselse politie probeerde de mensen van het plein te halen. Want door de coronamaatregelen is samenscholen met meer dan 10 mensen verboden.

“Ze hebben zich gewoon verzameld op een andere plek. Sommigen gingen zelfs naar het Ter Kameren Bos om daar verder te vieren. Telkens werden de regels met betrekking tot social distancing niet gerespecteerd. En dat heeft bijna heel de nacht geduurd”, zei Ilse Van de keere.

Viroloog Marc Van Ranst vindt dat er meer gedaan moet worden om zulke situaties in de toekomst te vermijden, dat zei hij op VTM Nieuws. “Het is niet de eerste keer, het is al verschillende dagen aan de gang in Brussel. Maar we moeten het proberen te voorkomen. De politie moet vroeger optreden. Het moet afgeraden worden, politie moet daar staan en verhinderen dat mensen samen komen. Want als dat al niet lukt...” Op de vraag of de openingsuren voor cafés verlaat moeten worden antwoordt Van Ranst duidelijk “neen”. “Dat is het verleggen van het probleem en dat is geen goed signaal. Als je de openingsuren verlaat, dan verplaats je gewoon dat probleem naar een later uur.”

L’inconscience en images. Navrant, révoltant... #Flagey #Ixelles après la fermeture des bars (vidéo récupérée de FB). Bon dimanche et courage pour la gestion de ces débordements @doulkeridis @Sophie_Wilmes pic.twitter.com/YTkRdw16Lq — MrWitloof (@PhilVdG) June 21, 2020