Liverpool-verdediger maakt vuist met unieke schoenen, trainer Jürgen Klopp haalt uit: “Ik voel me hier een buitenaards wezen”

Liverpool zet zondagavond vanaf 20u00 de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 voort. Op Anfield wacht Everton. Voor aanvang gingen Virgil van Dijk en Jürgen Klopp dieper in op de herstart van de Premier League, terwijl Trent Alexander-Arnold met speciale schoenen zal spelen.

“Ik kan niet wachten”, zegt Van Dijk tegen The Daily Mail. “We kunnen weer doen waar van we van houden. Jammer dat de fans er niet bij kunnen zijn, maar daar kunnen we niks aan doen. We hebben een fantastisch seizoen gehad. Daar kan niemand wat aan veranderen.”

De vraag is niet of, maar wel wanneer Liverpool de verlossende landstitel grijpt. Al beseft de bijna 29-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal dat de afgelopen maanden belangrijkere zaken de revue passeerden. In bijna alle landen op de wereld zorgde het coronavirus voor doden en veel verdriet.

“We zijn hopelijk op weg om de zaak goed af te ronden, maar het belangrijkste is dat iedereen gezond is. We hebben allemaal moeten dealen met de onderbreking, maar iedereen had het gevoel dat we het seizoen op een gegeven weer zouden hervatten. Het was heel gek om het seizoen zo plotseling te moeten onderbreken, zonder dat we wisten wanneer het weer zou beginnen. Sommige mensen zeggen dan in de media dat het seizoen moet worden geschrapt. De dingen lees je allemaal omdat je daar genoeg tijd voor hebt. Ik maakte mij geen zorgen, maar het feit dat ik niet wist wat er zou gebeuren, haat ik. Het was al wel duidelijk dat de League niet zou worden gecanceld.”

Natuurlijk is het een hard gelach voor Liverpool en de fans dat The Reds in een leeg stadion het landskampioenschap moeten gaan vieren. “Ik weet hoe lang de fans erop hebben gewacht. Maar we moeten ermee dealen. We zien het ook in andere landen. Voor mij zou het optillen van de Premier League-trofee een droom zijn die uitkomt. We zaten er vorig jaar al dicht bij. We hebben nu negen wedstrijden (de voorsprong bedraagt 22 punten op Manchester City, red.) om het af te maken. Dat is het doel. Als we twee keer winnen zijn we kampioen, maar daar stopt het niet. We willen deze lijn doortrekken in het nieuwe seizoen, dat snel zal beginnen. We willen in de komende negen duels de toon zetten voor volgend seizoen. We hebben de titel nog niet binnen, maar het doel is zeker om volgend seizoen net zo te presteren. Als we titel pakken, willen we die prolongeren. Al weet iedereen hoe moeilijk dat is. We gingen ook voor prolongatie van de Champions League-titel, maar dat lukte niet (Atlético Madrid bleek in de achtste finales te sterk, red.). Het is heel moeilijk.”

Foto: Photo News

Klopp vreesde dat coronacrisis Liverpool titel zou ontnemen

Liverpool-coach Jürgen Klopp heeft ervoor gevreesd dat de Reds geen kans meer zouden krijgen om de Premier League-titel te pakken toen er werd opgeroepen om het seizoen nietig te laten verklaren omwille van de coronacrisis. Dat heeft de Duitser vrijdag gezegd op een persconferentie.

De Premier League werd in maart stilgelegd toen de club van Divock Origi nog twee zeges op negen wedstrijden nodig had om een eerste titel in 30 jaar te winnen.

“Ik maakte me ongerust toen mensen begonnen te opperen om dit seizoen nietig te laten verklaren”, erkende Klopp. “Dat voelde ik zelfs fysiek. Dat zou hard geweest zijn. (...) Maar toen dat niet langer op tafel lag, voelde ik me redelijk opgelucht.”

Als Liverpool zijn volgende twee wedstrijden wint, zondag de derby bij Everton en woensdag thuis tegen Crystal Palace, dan behaalt de club zijn 19e titel, ongeacht het resultaat van eerste achtervolger Manchester City maandag tegen Burnley. Als City die partij verliest, dan is Liverpool kampioen mits een overwinning tegen Everton.

Foto: Action Images via Reuters

“Alien”

Tussendoor liet Klopp zich ook uit over de aanpak van de coronacrisis in Engeland. “Ik maak me zorgen om de vele slachtoffers”, aldus de Duitser. “De regering was een keuze van andere mensen, maar het grote probleem is dat ik ook nieuws kreeg uit Duitsland. Ik wist dus exact hoe het er daaraan toeging vergeleken met hier. Een buitenaards wezen dat hier zou landen, zou denken dat we van twee verschillende planeten kwamen. Waarom hebben we bijvoorbeeld gewacht tot 15 juni om mondmaskers te dragen in gesloten ruimtes?”

“Als je in Duitsland geen masker draagt, komt je een winkel niet in”, ging Klopp door. “Als ik hier ga tanken, ben ik de enige die een mondmasker en handschoenen draagt. Dan viel ik mezelf een alien, maar ik stop er niet mee tot dit voorbij is. Wat ik hoor van mijn familie in Duitsland… Het is eigenlijk allemaal niet zo moeilijk. Het leven daar is gewoon anders, maar wel comfortabeler.”

Intussen liet verdediger Trent Alexander-Arnold via zijn sociale media weten dat hij zondag met speciale schoenen zal voetballen. “Black Lives Matter” zal er op z’n zwarte schoenen staan. “De tijd is voorbij dat we ons alleen met onze voeten konden uitdrukken”, aldus de Engelsman, die de schoenen na de wedstrijd zal veilen voor een goed doel.