Barcelona-draaischijf Frenkie de Jong sukkelt met spier in rechterkuit

Frenkie de Jong heeft een blessure opgelopen aan de soleus (of scholspier) van het rechterbeen. Dat blijkt uit medisch onderzoek, zo laat FC Barcelona zondag weten.

De Nederlander miste vrijdag al de topper tegen Sevilla door pijn aan de kuit. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de soleus (een spier in de kuit) hem parten speelt. Of de middenvelder dinsdag kan aantreden tegen Athletic Club, is heel onzeker.

De Jong miste dit seizoen nog maar drie competitieduels van Barça, dat zondagavond aan de kop van La Liga kan worden bijgebeend door Real Madrid.