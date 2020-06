Viroloog Marc Van Ranst niet te spreken over feestje met honderden mensen in Brussel: “Het leek wel op een kleine versie van Tomorrowland, compleet onverantwoord”

In Brussel werden tijdens de nacht van zaterdag op zondag verschillende spontane feestjes gehouden op openbare pleinen. Hoewel de politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene begripvol reageert, is viroloog Marc Van Ranst niet opgezet met de beelden van de feestende menigte aan het Flageyplein in Elsene vannacht.

“Dit is nog niet het moment om dit te doen”, zegt viroloog Marc Van Ranst over de beelden die de ronde doen op sociale media over een feestje met honderden mensen in Elsene. Ook in Anderlecht kwamen vijfhonderd mensen samen met drank en muziek rond een groot vuur. Van mondmaskers dragen of afstand houden was in beide gevallen geen sprake. “Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt deze week. De politie zou hier meer tegen moeten doen. En dat hoeft niet met geweld, dat kan ook door GAS-boetes uit de delen of zelfs het plein af te sluiten. We gaven tot enkele weken geleden zelfs GAS-boetes aan mensen omdat ze op een bankje gingen zitten, het is gek dat het nu dan niet wordt gedaan”, zegt hij.

Ook benadrukt hij dat zulke feestjes heel wat gevaarlijker zijn dan de Black Lives Matter-manifestaties: “Daar droegen de mensen tenminste een mondmasker. Maar nu, met deze feestjes, werden veel meer risico’s genomen. Het leek wel een kleine versie van Tomorrowland, compleet onverantwoord. Het probleem is ook dat hierdoor het draagvlak op individueel vlak deels wegvalt. Want als je deze beelden ziet, dan ga je toch niet je jubileum in de tuin met 60 man annuleren? Ik zou ook graag gaan feesten, maar niet nu. Het virus is nog niet weg, maar mensen lijken dat vergeten te zijn. ”

“Het is voor iedereen moeilijk”

In tegenstelling tot Van Ranst toont de Brusselse politie wel meer begrip voor de feestvierders. “De caféuitbaters respecteren de regels. Maar het is voor niemand gemakkelijk met die coronamaatregelen. Dansgelegenheden zijn niet open en dus is voor jongeren dit het enige alternatief. Het is niet de bedoeling dat we dat we ze op een hardhandige manier aanpakken. Wij kunnen hen wel uitnodigen om de maatregelen te respecteren”, zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene.

Toch benadrukt Van de keer dat samenscholen met meer dan 10 personen nog steeds niet kan: “Verzamelingen kunnen niet. Het mag niet door de coronamaatregelen, maar de mensen respecteren die maatregelen niet. Daarom gaan we nu samenzitten om te zien hoe we dat in de toekomst gaan aanpakken, zeker nu het mooie weer eraan komt. Maar ik hoor ook wel dat dit niet enkel in Brussel gebeurt, ook in andere steden is dit een probleem. En ik denk dat het een fenomeen is dat steeds meer en op verschillende plaatsen zal beginnen voorkomen.”