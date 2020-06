Hoe Timmy Simons invloed had op een transfer van Dries Mertens: “Ik twijfelde vooraf een beetje”

Dries Mertens is sinds kort de clubtopscorer aller tijden van Napoli. Met 122 doelpunten laat hij Marek Hamsik en Diego Maradona achter zich. De Italiaanse club kocht de Rode Duivel in 2013 over van PSV, dat ‘Ciro’ had weggeplukt bij FC Utrecht. Met dank aan… Timmy Simons.

Marcel Brands is tegenwoordig de sportieve baas van Everton, maar stond lang aan het roer van de club uit Eindhoven. Zo realiseerde de Nederlander de transfer van Mertens naar PSV, dat 8,5 miljoen euro neertelde voor de pocketaanvaller. In een interview met het Eindhovens Dagblad zegt hij dat Timmy Simons daarbij een rol speelde.

“Aan de prestaties van Mertens zie je hoe belangrijk de Nederlandse competitie voor het internationale voetbal is”, aldus de 58-jarige Brands. “Het blijft een voorportaal voor vedettes. Bij Dries twijfelde ik gezien zijn fysiek vooraf een beetje of hij bij PSV een topper zou worden, maar hij heeft in Eindhoven uitstekend gepresteerd.”

“Ik had voor zijn transfer onder meer bij Timmy Simons geïnformeerd, die hem van de Belgische ploeg kende en me adviseerde om hem op zeker te kopen. Dat kunnen dingen zijn die in mijn vak soms helpen om een beslissing wel of niet te nemen”, klonk het. “We moesten Dries in 2013 weer verkopen omdat Memphis Depay niet meer buiten de basis kon worden gehouden bij PSV en het bod van Napoli (9,5 miljoen euro, red.) was gezien de toenmalige financiële situatie welkom.”

Foto: AFP

Simons speelde tussen 2005 en 2010 voor PSV, waarmee de middenvelder drie keer Nederlands kampioen werd en één keer de lokale supercup won. Volgend seizoen gaat hij aan de slag als assistent van Francky Dury bij Zulte-Waregem.