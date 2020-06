Man die burgemeester Brugge neerstak weigert verklaringen af te leggen

Brugge - De man die zaterdagochtend burgemeester Dirk De fauw voor zijn advocatenkantoor in Brugge neerstak, weigert verklaringen af te leggen. Het gaat om een 35-jarige man uit Torhout, meldt het parket zondag.

De verdachte weigert voorlopig een verklaring af te leggen. Het is daarom nog onduidelijk wat zijn motief was om de burgemeester van Brugge, die voor hem als bewindvoerder optrad, neer te steken. De 35-jarige man uit Torhout blijft aangehouden en zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

De fauw werd zaterdagochtend rond 11 uur neergestoken voor zijn advocatenkantoor in Brugge. De verdachte stond er volgens getuigen al de hele ochtend te wachten. Toen de burgemeester opdaagde voor hun afspraak, haalde hij een aardappelmes boven en sneed daarmee zijn keel over. De fauw moest in het ziekenhuis meteen geopereerd worden, maar zijn toestand is stabiel.