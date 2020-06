Rellen lopen compleet uit de hand in Stuttgart: verschillende agenten aangevallen en gewond

Enkele agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt tijdens straatgevechten in het Duitse Stuttgart. Een video die momenteel circuleert op het internet toont hoe fel het eraan toe ging. “Dit is compleet uit de hand gelopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De rellen zouden rond middernacht zijn begonnen bij een politiecontrole die plaatsvond vanwege drugshandel. Veel mensen die uitgingen in het centrum van Stuttgart keerden zich bij die controle tegen de politieagenten. De situatie liep uit de hand en een tiental agenten raakten gewond. De burgemeester, Fritz Kuhn, is geschokt: “Ik ben geschokt door het geweld, door het aanvallen van politieagenten en de onrust in onze stad. Het is een treurige zondag voor Stuttgart.”

De ravage achteraf was enorm. De winkelbuurt in het centrum van Stuttgart was volledig vernield. Niet alleen werden winkels geplunderd, ook auto’s werden beschadigd. De relschoppers van zaterdagnacht zochten constant confrontatie met de politie op terwijl ze van alles kapot maakten.

Op een video is te zien hoe een politiewagen wordt bekogeld terwijl er “fuck the police and fuck the system” wordt geroepen. Zondagmorgen werd meegedeeld dat de situatie was gekalmeerd en dat zo’n twintig relschoppers zijn gearresteerd.