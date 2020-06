Burgemeester Elsene wil geen herhaling meer van samenscholing op Flagey-plein: “Geen evenement wordt nog getolereerd”

Brussel / Elsene - Christos Doulkeridis (Ecolo), de burgemeester van Elsene, is niet van plan om een nieuwe samenscholing in zijn gemeente zondagavond toe te laten, zegt hij op Twitter. Maar hij vreest wel dat een kordaat optreden van de politie het probleem enkel maar zal doen verschuiven. “Vanaf vanavond zal geen enkel evenement getolereerd worden”, zegt hij in een tweet.

In Elsene, aan Flagey, troepten zaterdagnacht honderden mensen samen om een spontaan feestje te bouwen. Daarbij werden de afstandsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus niet gerespecteerd. De burgemeester trekt aan de alarmbel. De voorbije week waren er in de buurt al verschillende avonden spontane samenscholingen, terwijl dat door de coronacrisis nog altijd verboden is. “Ofwel moet men de norm beter communiceren en uitleggen waarom die absoluut moet aangehouden worden, ofwel moet men een deel van de norm herzien”, verklaarde Doulkeridis zondag aan Belga.

LEES OOK. Viroloog Marc Van Ranst niet te spreken over feestje met honderden mensen in Brussel: “Het leek wel op een kleine versie van Tomorrowland, compleet onverantwoord”

De burgemeester wees erop dat één van de maatregelen tegen het coronavirus de verplichte sluiting van cafés en restaurants om 1 uur ‘s nachts betreft. “Ik stel vast dat die maatregelen in Elsene wordt gerespecteerd, op enkele heel zeldzame uitzonderingen na. Daarnaast is er een deel van de bevolking dat de regels niet accepteert en ze omzeilt, ofwel in de openbare ruimte, ofwel in private gebouwen of Airbnb.” Doulkeridis wijst erop dat de cijfers over de coronapandemie aan het afnemen zijn en dat er dus kans bestaat dat meer mensen de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad niet langer naleven.

“We weten ook dat het op 21 juni altijd het Feest van de Muziek in Brussel is. Er zijn concerten, veel volk komt buiten. Het is het einde van de examens en het begin van de zomer”, klinkt het. De burgemeester beklemtoont dat hij en zijn politie van plan zijn om harder op te treden, “omdat het niet aanvaardbaar is dat het Flagey-plein de grootste discotheek van België wordt”. Maar Doulkeridis vreest dat het probleem dan zal verschuiven. “De mensen gaan zich verplaatsen en elders heen gaan. Het zal niet lukken om de politie de hele zomer een kat- en muisspel te laten spelen. Dat gaat onze agenten uitputten”, waarschuwt hij.