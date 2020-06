Dit weten we al over de verdachte van de dodelijke steekpartij in Reading

De verdachte van de dodelijke steekpartij van zaterdagavond in een park in het Britse Reading is een 25-jarige man uit Libië. Hij was een asielzoeker die al in de gevangenis heeft gezeten in het Verenigd Koninkrijk voor zaken die niets met terreur te maken hadden. Dat melden Britse media zondag.

Khairi Saadallah heet de man die zaterdagavond een bloedbad aanrichtte in het Forbury Gardens-park in Reading. Hij viel met een mes meerdere groepen mensen aan en stak hen in de nek en onder de armen. Drie mensen overleefden het niet, drie anderen liggen nog gewond in het ziekenhuis.

Saadallah is een 25-jarige man uit Libië die enkele jaren geleden als asielzoeker naar het Verenigd Koninkrijk gekomen was en op enkele kilometers van het park woont. Zijn naam deed een belletje rinkelen bij de politie, want de man werd al meermaals opgepakt voor geweldpleging. Hij bracht daarvoor al minstens 12 maanden door in de gevangenis. Hij zou de gevangenis nog niet lang verlaten hebben toen hij zaterdagavond toesloeg.

Maar, zo benadrukken bronnen in de Britse media, geen van die zaken had te maken met terreur. Wat in het park in Reading gebeurd is, zou volgens andere bronnen te maken hebben met de mentale gezondheid van de verdachte.

Lof voor agent

De verdachte kon zaterdagavond opgepakt worden dankzij het heldhaftige optreden van een politieagent. Saadallah was aan het vlucht, maar de agent ging achter hem aan en haalde hem naar verluidt met een rugbytackle onderuit. Het levert de agent zondag niets dan lof op. “Er zijn amper woorden om te beschrijven hoe moedig het is om jezelf in gevaar te brengen om de bevolking te beschermen”, zegt de korpschef over de nog anonieme agent.

De steekpartij wordt op dit moment gezien als een terreurdaad. De antiterreureenheid van de politie voert het onderzoek.