Herverkiezing boven alles, maar de machine stokt: 5 lessen die we uit de start van Trumps campagne kunnen trekken

Campagnebeest Trump is opnieuw vertrokken, met zijn eerste stadionspeech in maanden. Alleen bleven duizenden zitjes leeg, wat zijn status van stadionvuller weinig deugd doet. Zijn machine sputtert. En er vallen nog lessen te trekken uit de campagnestart van de president. Dat de Amerikaanse democratie niet zo buigzaam is als een familiebedrijf, bijvoorbeeld. Dat Joe Biden niet zo’n dankbare vijand is als Hillary Clinton. Dit zijn vijf lessen die we nu al kunnen trekken.