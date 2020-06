“Geef meer mensen met een beperking toegang tot leegstaande assistentiewoningen”

Laat meer mensen met een beperking die jonger zijn dan 65 jaar toe om in een assistentiewoning - de voormalige serviceflats - te wonen. Daarvoor pleit Anneleen Desmyter, CEO van Aldea, een Gentse investeerder in zorgvastgoed met 340 assistentiewoningen in de portefeuille en zeven woonzorgcentra in eigen beheer. Aanleiding is het nieuws dat duizenden assistentiewoningen in Vlaanderen vandaag leeg staan. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Zorginspectie.