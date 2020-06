Hooligans “van de ergste soort” uit heel Nederland maakten plannen om te gaan vechten op verboden betoging in Den Haag

Duizenden betogers hebben zondag de Nederlandse stad Den Haag op stelten gezet. Er braken rellen uit tijdens hun betoging tegen de coronamaatregelen die de overheid de voorbije maanden opgelegd heeft. Volgens Nederlandse media zijn de ongeregeldheden extra aangewakkerd door een gecoördineerde actie van voetbalhooligans uit heel Nederland.

Er kwamen duizenden Nederlanders naar de demonstratie in Den Haag tegen de coronamaatregelen van de Nederlandse regering. Het stadsbestuur van Den Haag had de #viruswaanzin-demonstratie verboden omdat er te veel mensen op af zouden komen en er geen veilige afstand bewaard zou kunnen worden. De betogers brachten spandoeken en flyers mee naar het Malieveld in Den Haag en hielden een sit-downactie.

De situatie ontaardde toen de betogers niet wilden vertrekken na de demonstratie. De politie kwam tussenbeide en heeft rond 17 uur meer dan honderd actievoerders opgepakt die nog aanwezig waren op de plek van de verboden demonstratie.

Rellen

Eerder op de middag had de politie ingegrepen toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij het station de confrontatie zocht met de politie. Met het waterkanon en politie te paard werden de demonstranten teruggedreven naar het nabijgelegen Malieveld. De politie had uit voorzorg ook het winkelgebied in Den Haag afgesloten.

Volgens Nederlandse media waren die voetbalhooligans er door een gecoördineerde actie van hooligans uit heel Nederland. Er waren van tevoren al signalen dat supporters elkaar hadden opgeroepen om zondag te gaan vechten, waardoor de oproerpolitie (de Mobiele Eenheid) uit het hele land paraat stond om in te grijpen.

Ergste categorie

De gemeente Den Haag wil niets bevestigen en meldt zondagavond met een eigen verklaring te komen op de uit de hand gelopen coronademonstratie, die ondanks een verbod begon op het Malieveld en zich in de loop van de dag uitbreidde naar de rest van de stad.

Volgens een politiebron gaat het hier om zeer zware hooligans uit de ergste categorie. “Gasten die een enorme kick krijgen van vechten met de politie. Zij willen maar één ding en dat is de maatschappij ontwrichten. Toen zij hoorden dat de demonstratie in Den Haag niet door mocht gaan, begonnen supporters van allerlei clubs zich steeds meer te roeren op allerlei kanalen om vandaag de stad onveilig te maken”, klinkt het.