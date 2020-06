Huguette verloor haar moeder en vader aan corona: “Daar sta je dan, alleen met je verdriet”

Na Diest zaterdag, opende vrouwenvereniging Ferm zondag een troostplek in Linter, Glabbeek en Londerzeel. Sfeervolle, groene plekken, waar mensen elkaar kunnen vinden om hun leed te kunnen delen. Huguette uit Zoutleeuw vindt er troost, nadat ze haar beide ouders moest afgeven door het coronavirus.

In Orsmaal (Linter) sloegen Ferm Orsmaal, woon-zorgcentrum Sorgvliet, de Landelijke Gilde, de parochieploeg Orsmaal en het Linterse gemeentebestuur de handen in elkaar om in het parkje aan het gemeentehuis ...