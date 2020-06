Wielervrienden reageren aangeslagen op overlijden van Paul (61): “Hij moest nog maar een dag werken voor zijn pensioen”

Zele / Erpe-Mere -

Een 61-jarige wielertoerist is zaterdagnamiddag om het leven gekomen in Aaigem, bij Erpe-Mere. De man kreeg een hartstilstand tijdens het fietsen en viel. Hij overleed uiteindelijk in de ziekenwagen. De wielerclub van Paul reageert aangeslagen op zijn overlijden. “We zijn met 60 man naar de plek gegaan waar het gebeurde en hebben er even halt gehouden.”