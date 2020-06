Van nieuwe GAS-boetes tot extra politie: steden maken zich klaar voor lastige week

Elsene / Leuven / Antwerpen / Gent -

Warme avonden, het einde van het schooljaar en een slecht voorbeeld in Brussel. In verschillende steden maken ze zich op voor een lastige week. De vrees leeft dat jongeren ondanks alle coronaregels straks zullen samentroepen om het einde van het schooljaar te vieren. “Als het moet, zullen we zelfs de Graslei afsluiten”, klinkt het in Gent. In Antwerpen wordt gewerkt met een nieuwe GAS-boete om die overlast tegen te gaan.