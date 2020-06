Nabestaanden Tom Petty woedend omdat Trump zijn lied gebruikt op bijeenkomst

De nabestaanden van Tom Petty dienen een bevelschrift in tegen Donald Trump en zijn campagneteam. Ze pikken het niet dat I won’t back down van de overleden rocker afgespeeld werd op de bijeenkomst van zaterdagavond in Tulsa. “Wij willen geen deel uitmaken van een haatcampagne”, klinkt het.

Republikeinse presidenten en politici hebben een boontje voor Tom Petty. Twintig jaar geleden gebruikte George W. Bush I won’t back down, een van de grootste hits van de overleden rocker, tot grote onvrede van de man tijdens campagnebijeenkomsten. In 2011 was het Michele Bachmann die American Girl gebruikte tijdens bijeenkomsten. Ook zij kreeg een aangetekend schrijven van Petty om verder gebruik te vermijden. Voor de Democratische president Barack Obama maakte Petty een uitzondering: de voorganger van Trump kreeg wel toestemming om I won’t back down te gebruiken.

“Campagne van haat”

Foto: AP

Nu is het Donald Trump die het voorbeeld van Bush volgt en I won’t back down zaterdagavond afspeelde tijdens de veelbesproken bijeenkomst in Tulsa. Tot grote onvrede van de nabestaanden van de in 2017 overleden Petty. “Trump had in geen geval toestemming om dit lied te gebruiken voor een campagne die geen rekening houdt met veel Amerikanen en het gezond verstand”, schrijven zijn dochters Adria en Annakim, zijn ex-vrouw Jane en weduwe Dana in een mededeling. “Zowel de overleden Tom Petty als zijn familie zijn fors tegen racisme en discriminatie in al zijn vormen. Tom Petty zou nooit willen dat een van zijn liedjes gebruikt wordt in een campagne van haat. Hij hield er net van om mensen bijeen te brengen.”

Het lied is geschreven voor de underdog en voor de gewone man, staat in de mededeling. “We willen duidelijk maken dat we vinden dat iedereen vrij is om te stemmen voor wie hij of zij wilt. Maar de familie Petty staat hier niet voor. Wij geloven in Amerika en in democratie. Donald Trump weerspiegelt de nobele idealen van geen beiden. Wij willen niet dat mensen denken dat wij iets met hem te maken hebben.”

(lees verder onder de tweet)

Niet de eerste

Donald Trump heeft nog niet gereageerd op het bevelschrift. Nu hij ook de muziek van Tom Petty niet meer mag gebruiken, begint het lijstje van artiesten die zich tegen hem keren wel erg lang te worden. Onder meer van Prince, Rihanna, Pharrell Williams, Aerosmith en Neil Young mag hij de muziek niet meer gebruiken.

Ook The Rolling Stones zeiden al het niet te waarderen dat de president hun hit You can’t always get what you want gebruikt op bijeenkomsten. Opmerkelijk was zaterdagavond dat net dat lied wel werd ingezet op de bijeenkomst in Tulsa, maar het al na één of twee seconden afgezet werd. Een