Chelsea houdt top drie in het vizier na nipte overwinning bij staartploeg Aston Villa

Chelsea heeft zondag op de dertigste speeldag gewonnen op het veld van Aston Villa. The Blues kwamen in de eerste helft op achterstand, maar na de pauze veerden ze helemaal recht en werd er op twee minuten tweemaal gescoord. Eindstand: 1-2. Chelsea blijft zo in de running voor een plaats in de top drie.

Het was verdediger Kortney Hause die kort voor de pauze de score opende in Villa Park. Het had een levensbelangrijk doelpunt kunnen zijn, want Villa staat pas negentiende in de Premier League en heeft nog volop uitzicht op het behoud. Chelsea stelde in de tweede helft echter orde op zaken. Pulisic scoorde op het uur de gelijkmaker en twee minuten later zorgde Giroud voor de voorsprong. Azpilicueta gaf beide assists: 1-2 was de eindstand.

In de stand komt Chelsea nu op 51 punten. Dat zijn er drie minder dan Leicester City, de nummer drie. Manchester City is tweede met 60 punten. Aston Villa blijft negentiende, de geblesseerde Björn Engels speelde niet mee bij de thuisploeg.