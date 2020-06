Amateurclubs slaken noodkreet nu ook galamatchen tegen eersteklassers wegvallen: “We lopen tienduizenden euro’s mis”

Het is pompen of verzuipen voor veel amateurvoetbalclubs. De coronamaatregelen hakken er zwaar in en de prestigieuze jaarlijkse oefenmatchen tegen eersteklassers vallen weg. KSV Oudenaarde speelt niet tegen Anderlecht, Torhout KM misloopt Club Brugge, Racing Gent kijkt AA Gent niet in de ogen... “Zo grijpen we naast tienduizenden euro’s”, klinkt het. “Hoe overleven we als straks ook sponsors afhaken?”

Jürgen Geril