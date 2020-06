Horeca Vlaanderen: “Beelden van samenscholing in Elsene doen pijn, dit getuigt van weinig respect”

De beelden van honderden mensen die in de nacht van zaterdag op zondag een spontaan feestje bouwden aan Flagey in Elsene, zonder respect voor de coronamaatregelen, doen pijn. Dat zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. “Dit is intriest gedrag. Onze horecasector doet al het mogelijke om de regels te volgen (...) Dit getuigt van weinig respect en solidariteit in deze moeilijke tijden”, klinkt het op twitter.

De Caluwe begrijpt dat het in de steden niet makkelijk is om de coronamaatregelen na te leven, maar roept op om die toch te respecteren. “Hoe moeilijk het ook is. Als we naar verdere versoepelingen willen gaan en zo snel mogelijk naar een normale situatie willen terugkeren, dan is dit niet de manier”, klinkt het.

De beelden zijn volgens hem pijnlijk voor de horecasector, waar ondernemers al het mogelijke doen om de veiligheid voor de klant te garanderen. Hij verwijst naar de mondmaskers maar ook naar het verplichte sluitingsuur. “Maar ook voor de mensen uit de zorgsector en de evenementensector is dit extra pijnlijk.”

Horeca Vlaanderen hoopt dat de beelden geen impact zullen hebben op eventuele verdere versoepelingen. Volgende week komt de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen, en daar hoopt De Caluwe op een duidelijk tijdspad. “Welke versoepelingen wanneer precies mogelijk zijn, ook voor zaken die nu nog niet open zijn. Voor feestzalen en cateraars bijvoorbeeld is het belangrijk dat men lange tijd op voorhand kan plannen.” Met betrekking tot het sluitingsuur -dat nu op 1 uur ligt- wijst De Caluwe erop dat een later sluitingsuur toelaat om te feesten “in een gecontroleerde omgeving”.