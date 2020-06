Enkele struikelmomentjes, maar Valencia-aanvaller scoort dan toch na fantastische solo

Het doelpunt van de week in La Liga werd deze keer waarschijnlijk gemaakt in Valencia. Gonçalo Guedes, de 23-jarige winger van Valencia, pakte zondag immers uit met een fantastische solo tegen Osasuna. De Portugees werd enkele keren bijna uit evenwicht gebracht tijdens zijn lange dribbel, maar uiteindelijk werkte hij de bal toch enig mooi in doel.