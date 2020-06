Groen en Ecolo vragen vliegverbod: “Belgische kerncentrales zijn niet bestand tegen vliegtuigcrash”

De Belgische kerncentrales zijn niet bestand tegen een zware vliegtuigcrash. Dat zeggen Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten en Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati op basis van een reeks parlementaire vragen. “Sommige centrales zijn alleen maar beschermd tegen een crash van een sportvliegtuigje”, klinkt het. Groen en Ecolo vragen een vliegverbod over kerncentrales zolang de nodige veiligheidswerken niet zijn uitgevoerd.

Na de kernramp in Fukushima in 2011 werden de veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales aangescherpt. Die verscherpte eisen gelden ook voor België. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) voegde daar nog de verplichting aan toe dat de kerncentrales moesten bestand zijn tegen ‘man-made events’ zoals bijvoorbeeld cyberaanvallen en vliegtuigcrashes. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zei in mei in het parlement nog dat de infrastructuur moet beveiligd zijn “tegen inslagen van militaire en representatieve commerciële vliegtuigen”

Uit een reeks parlementaire vragen leiden Kamerleden Tinne Van der Straeten (Groen) en Samuel Cogolati (Ecolo) nu af dat de Belgische kerncentrales niet bestand zijn tegen zware vliegtuigcrashes. Zo zouden de oudste kerncentrales, Tihange 1 en Doel 1 en 2, bestand zijn tegen lichtere toerismevliegtuigen, bijvoorbeeld van het type Cessna. De centrales Tihange 2 en 3 en Doel 3 en 4 zouden bestand zijn tegen een standaard commercieel vliegtuig zoals bijvoorbeeld een Boeing 767.

Niet voldoende

Maar volgens Groen en Ecolo is dat niet voldoende. Zo vliegen er over Tihange zwaardere (cargo)toestellen, bijvoorbeeld Boeings van het type 747-8 die 442 ton wegen en 192 ton kerosine aan boord hebben. “Uit documenten van Tractebel weten we dat opslaggebouw van hoogradioactief afval in Tihange bestand is tegen 204 ton gewicht en 75 ton kerosine”, klinkt het. Ook de centrales van Doel worden overvlogen door zwaardere toestellen.

Volgens Groen en Ecolo is geen enkele kerncentrale voldoende beveiligd tegen de impact van een vliegtuigcrash of kerosinebrand. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem is het aan de exploitant om een planning op te maken en verbeteringswerken te voorzien.

De groenen dringen er bij minister De Crem en het FANC op aan de veiligheidsnormen toe te passen en de veiligheid van de reactoren te garanderen. In afwachting van de toepassing van de normen vragen Groen en Ecolo om het overvliegen van de sites te verbieden. Ze verwijzen daarbij naar het Franse voorbeeld, waar er een verbod is op het overvliegen van sites op 1.000 meter hoogte en 5 kilometer rond de centrales.