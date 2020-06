Ze veroorzaken huidkankers en regels worden niet nageleefd: CD&V eist verbod op zonnebanken

CD&V vraagt de regering een volledig verbod op zonnebankcentra én de verkoop van zonnebanken aan particulieren in te voeren. “Alle wetenschappers zijn het erover eens dat ze veel huidkankers veroorzaken”, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Zonnebankcentra zijn al langer controversieel. Voormalig minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) legde de sector de voorbije jaren strenge regels op om het grote publiek beter te beschermen tegen de nadelige effecten. Hij dreef ook de controles fors op.

“Gelet op het verpletterende wetenschappelijke bewijs dat bruinen onder de zonnebank erg schadelijk is voor de huid en dat ze een groot deel van de huidkankers veroorzaken, moeten we in het belang van de volksgezondheid nog een stap verder durven zetten”, zegt Kamerlid Leen Dierick. Ze wijst erop dat Belgen relatief vaak onder de zonnebank gaan. In 2015 ging 14 procent van de Belgen minstens eenmaal onder de zonnebank. 62 procent van de gebruikers had minstens 10 sessies, en 23 procent zelfs meer dan 20 sessies. Hoge cijfers wanneer we die vergelijken met andere Europese landen.

Sluiting op korte termijn

Dierick dient nu samen met partijgenote Els Van Hoof een resolutie in het federale parlement in waarbij ze de regering uitdrukkelijk vraagt om de commerciële uitbating van de zonnebanken te verbieden, wat neerkomt op het sluiten van de zonnebankcentra. Er zijn er naar schatting zo’n 700 in ons land. “We denken hierbij aan een uitdoofscenario, weliswaar op korte termijn.”

“We hebben het brede publiek de voorbije jaren trachten te beschermen door zonnebankcentra strengere regels op te leggen”, aldus Leen Dierick. “Maar wanneer we de controleresultaten van de afgelopen jaren bekijken, moeten we vaststellen dat veel uitbaters daar erg regelmatig tegen zondigen.” Vorig jaar was slechts 12 procent van de centra in orde. Zo werd er vaak gezondigd tegen de correcte bepaling van het huidtype (37 procent) en het respecteren van de minimale wachttijd tussen twee beurten (36 procent). “We hebben de uitbaters de kans gegeven, maar ze hebben ze onvoldoende gegrepen”, vindt Dierick.

Al de eerste keer schadelijk

Beide parlementsleden vragen tegelijk ook een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Dierick voelt zich gesteund door de Hoge Gezondheidsraad en de Stichting tegen Kanker, die allebei al eerder voor een totaalverbod op zonnebankcentra pleitten. Ook dokter Thomas Maselis, dermatoloog en drijvende kracht achter de Europese gezondheidscampagne Euromelanoma, is voorstander van een verbod. “Al vanaf de eerste keer dat je bruint onder een zonnebank verhoogt het risico op huidkanker en veroorzaak je vroegtijdige huidveroudering. Alle wetenschappers zijn het daarover roerend eens.”

Febelsol, de sectorfederatie van de uitbaters van zonnebankcentra, probeerde de voorbije maanden nog goodwill te creëren bij politici, gelet op onder meer de slechte controleresultaten. Zo pleitte het zelf voor het invoeren van een verplichte vergunning voor zonnebankcentra. Wie bij een controle werd betrapt op het omzeilen van de regels, zou die verliezen en de deuren moeten sluiten. Op die manier wilde de federatie “rotte appels” uit de sector verwijderen.

