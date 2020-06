KWSC Lauwe vraagt alle provinciale clubs om 20 procent minder spelerspremies te betalen

In de provinciale reeksen maken de clubs zich even grote zorgen als in de amateurliga’s. Clubs fusioneren of geven er de brui aan, voor de rest is het roeien met de riemen die er zijn. Eersteprovincialer KWSC Lauwe schreef zelfs een brief naar al zijn reeksgenoten met de vraag of iedereen de premies voor winst of gelijkspel aan hun spelers niet met 20 procent wil laten dalen.

“Het zijn moeilijke tijden”, zegt bestuurder Maarten Allijns. “Vorig seizoen draaide Lauwe break-even, maar het ziet er niet naar uit dat we straks winst gaan boeken. Daarom is een goed bestuur nodig. Idealiter komt een loonplafond in het amateur- en het provinciale voetbal die rekening houdt met de huidige crisis. Op die manier vermijd je excessen en krijg je eerlijker concurrentie. In afwachting vroegen wij alle West-Vlaamse eersteprovincialers ondertussen of ze het zien zitten om de spelerspremies voor winst of gelijkspel met 20 % te verminderen.”

“We hopen dat elke club meestapt in dat idee, want dan worden de spelers overal gelijk behandeld. De respons is behoorlijk positief. Verschillende clubs zijn het idee genegen, want iedereen heeft meer ademruimte nodig. Vergeet niet dat veel amateur- en provinciale clubs ook een grote jeugdwerking hebben. De toekomst van die spelers moeten we ook vrijwaren.”