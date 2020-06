Bewindvoerders getuigen na moordpoging op Dirk De fauw: “Natuurlijk worden ze boos als ze geen nieuwe Playstation krijgen”

Brugge / Kapellen / Putte-Kapellen -

Burgemeester Dirk De fauw was bewindvoerder van de man die hem zaterdagochtend voor zijn advocatenkantoor in Brugge neerstak. Discussies en spanningen zijn er geregeld, zeker met de jonge pupillen. Dat zeggen Julie Verbeek en Carlo Van Acker, twee advocaten die als bewindvoerder optreden voor verschillende cliënten. Maar fysiek geweld hebben ze nog nooit meegemaakt. “Die mensen opnieuw op het juiste spoor krijgen: het is een roeping.”