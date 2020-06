Bouwunie roept studenten op te kiezen voor vakantiejob in de bouw

Bouwunie roept de studenten op om deze zomer te kiezen voor een vakantiejob in de bouw. Heel wat bedrijven kampen vanwege de coronamaatregelen met een achterstand, en jobstudenten kunnen hun steentje bijdragen om die te helpen inhalen, aldus de beroepsorganisatie zondag in een persbericht.

“Door de coronamaatregelen zullen veel studenten in mindere mate terechtkunnen in traditionele sectoren zoals evenementen, horeca of toerisme”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Dit is een uitgelezen kans om de bouwsector te leren kennen. We hebben een divers aanbod aan jobs waarvoor zeker niet altijd een technische opleiding vereist is.”

Bouwunie deed een bevraging bij 238 bouwondernemers. Meer dan de helft van de bevraagde bouwbedrijven doet tijdens de zomermaanden een beroep op jobstudenten. Een derde is nog op zoek naar gemotiveerde jongeren die de handen uit de mouwen willen steken. De studenten komen uit diverse studierichtingen, maar het merendeel heeft een technische achtergrond.

Bouwunie pleit voor meer soepelheid om ook op zaterdag gebruik te kunnen maken van jobstudenten. “Wie nu als student op zaterdag in de bouwsector aan de slag wil, moet verplicht een technische of beroepsopleiding volgen”, aldus Jean-Pierre Waeytens. “Dat is een grote drempel, want studenten uit andere richtingen kunnen tijdens het jaar niet terecht in de bouw terwijl dat in de vakantieperiode wel kan. Ook wie onder het stelsel van duaal leren werkt in de bouw, zou bij diezelfde werkgever vakantiewerk moeten kunnen doen. Dat is nu niet mogelijk.”