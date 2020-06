De grootste kunstdief van Europa is overleden: Erik ‘de Belg’ stal 6.000 werken “uit liefde voor de kunst”

Erik ‘el Belga’ is gestorven in Málaga. ‘De Belg’, geboren als René Van den Berghe, werd 81. In Spanje zagen ze hem als de grootste Europese kunstdief van de twintigste eeuw. Hijzelf zag zijn lange reeks diefstallen – van in totaal 6.000 kunstwerken – als liefdadigheid. “Alle grote kunstdieven doen om goed te doen. Ik deed het uit liefde voor de kunst.”

El Belga was al jaren op de sukkel. Hij was diabeet, had al een paar openhartoperaties achter de rug. Hij bleef wel heiligen schilderen in zijn appartement in visserswijk El Palo, helemaal in het zuiden ...