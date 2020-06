Vlaamse normen windturbines mogelijk onwettig

Het Europees Hof van Justitie spreekt zich donderdag uit of de Vlaamse normen rond slagschaduw, geluidshinder en veiligheid van windturbineparken in strijd zijn met het Europees recht of niet. De vraag werd voorgelegd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen naar aanleiding van een zaak rond de bouw van vijf windturbines in het Oost-Vlaamse Nevele.

Op 3 maart concludeerde de advocaat-generaal van het Europees Hof dat Vlaanderen de Vlarem II-richtlijnen inzake windturbines voorafgaandelijk via een plan MER had moeten onderzoeken. Met andere woorden: de impact op mens, dier en natuur nagaan. Het is nu aan het Europees Hof om een eindoordeel te vellen. “De kans is groot dat het Hof de advocaat-generaal zal volgen”, zegt professor Bernard Vanheusden (UHasselt).

“We wachten de uitspraak af. Maar we werken al aan verschillende scenario’s en oplossingen”, reageert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).