Liverpool lijdt bij hervatting competitie meteen derde puntenverlies van het seizoen in teleurstellende Merseyside-derby

Liverpool heeft bij de hervatting van de Engelse competitie meteen punten laten liggen. In een zeer teleurstellende Merseyside-derby in Goodison Park werd het 0-0 tegen Everton. Divock Origi mocht bij The Reds een klein halfuur meespelen, maar kon het verschil niet maken.

Liverpool telde voor de uitbraak van de coronacrisis een gigantische voorsprong van 22 punten op eerste achtervolger Manchester City. Met nog 9 speeldagen te gaan kon de eerste titel sinds 1990 The Reds dus niet meer ontglippen. Tijdens de lockdown was het bang afwachten of de competitie wel zou hervatten, maar dit weekend was het eindelijk zover - en Liverpool mocht het meteen opnemen tegen de grote rivaal uit de eigen stad: Everton.

De Merseyside-derby zou echter net zoals alle andere wedstrijden zonder publiek afgewerkt worden. De hoogspanning van weleer ontbrak dus in de tribunes van Goodison Park, en dat straalde zich in de eerste helft ook af op het spel van beide teams. Het aantal schoten tussen het doelkader na 45 minuten: nul. Niet om aan te zien.

Beste kansen voor Everton

De tweede helft bracht enigszins beterschap. De eerste echt grote kans kwam er na een klein uur voetballen. Van Dijk torende boven iedereen uit bij een corner, maar Everton-doelman Pickford kon klemmen. Aan de overzijde prikte Richarlison meteen tegen. Bij Liverpool - dat overigens zonder Mo Salah speelde - mocht Rode Duivel Divock Origi na 65 minuten komen opdraven voorin. Ook onze landgenoot kon echter niet het verschil maken.

In de slotfase was het zowaar Everton dat nog eens kwam dreigen, en hoe. Alisson moest eerst redding brengen op een hakje van Calvert-Lewin, in de rebound ramde Davies de bal op de paal. Calvert-Lewin kopte even later nipt naast. Het bleken de twee beste kansen van de wedstrijd. Nadien werd er geen gevaar meer ontwikkeld: de teleurstellende Merseyside-derby eindigde op een passende 0-0.

Voor Liverpool was het pas het derde puntenverlies van het seizoen. Het komt in de stand nu op 83 punten: dat zijn er 23 meer dan Manchester City, dat morgen nog tegen Burnley speelt. Liverpool zal dus nog geen kampioen worden … voorlopig. Everton wordt 12de met 38 punten.