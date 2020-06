Liverpool-spits Sadio Mané gaat pijnlijk de mist in tijdens eerbetoon aan overleden George Floyd

Voor de start van de Premier League-wedstrijden dit weekend wordt er een moment ingelost om zowel de overleden George Floyd als de slachtoffers van het coronavirus te herdenken. Het was de bedoeling dat alle spelers voor de aftrap van Everton-Liverpool even op hun knie zouden gaan zitten als eerbetoon aan Floyd, maar die boodschap was Liverpool-spits Sadio Mané duidelijk even ontgaan. De Senegalees ging immers lopen in plaats van op de knie te gaan zitten. Een pijnlijk foutje dat hij gelukkig snel rechtzette door alsnog op de knie te gaan.