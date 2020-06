Anderlecht gaat vol voor Oekraïense linksback Bogdan Mykhaylichenko

Anderlecht wil nog een linksachter. Bovenaan de lijst staat Bogdan Mykhaylichenko (23) van de Oekraïense nummer vijf Zorya Lugansk. Volgens lokale media is de deal met RSCA al voor 99 procent rond.

Mykhaylichenko heeft weliswaar nog een contract tot 2023, maar dankzij een clausule kan hij weg voor 500.000 euro. Paars-wit zou Werder Bremen en Shakthar Donetsk aftroeven voor de ex-jeugdinternational die werd opgeleid bij Dynamo Kiev. Dit seizoen was Mykhaylichenko goed voor 2 goals en 4 assists in 29 wedstrijden, maar pakte hij ook 13 gele kaarten en 1 rode. Het is een mannetje.

In het Astridpark moet de Oekraïner de concurrentie aangaan met Kemar Lawrence. Het budget van paars-wit mag dan wel niet groot zijn, er worden nog versterkingen verwacht. Op uitgaand vlak kan RSCA weldra ook het vertrek van Marko Pjaca melden. De Kroaat werd gehuurd van Juventus, maar kon Frank Vercauteren niet overtuigen. Zijn optie wordt niet gelicht.